Веселая (Обручникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселая (Обручникова) Мария Ивановна

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

Между 1847 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Обручников Иван Егорович

Мать: Обручникова Прасковья Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
22.05.1811 ст.

Муж: Веселой Василий Васильевич

ф.2131-оп.1-д.150 48об-49
Рождение ребёнка
21.09.1814 ст.

Дочь: Чушкина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 71об-72 В исповедке 1834 г. Пелагея Никитина - ошибочно В исповедке 1830 г. семья родителей 180
Рождение ребёнка
20.08.1818 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 94об-95
Рождение ребёнка
12.02.1821 ст.

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ф.2132-оп.1-д.150 106об-107
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ф.2132-оп.1-д.151 41об-42
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Смерть
Между 1847 и 1850
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