Веселая (Обручникова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиМежду 1847 и 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
22.05.1811 ст.
ф.2131-оп.1-д.150 48об-49
Рождение ребёнка
21.09.1814 ст.
Дочь: Чушкина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич
ф.2132-оп.1-д.150 71об-72 В исповедке 1834 г. Пелагея Никитина - ошибочно В исповедке 1830 г. семья родителей 180
Рождение ребёнка
20.08.1818 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич
ф.2132-оп.1-д.150 94об-95
Рождение ребёнка
12.02.1821 ст.
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич
ф.2132-оп.1-д.150 106об-107
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич
ф.2132-оп.1-д.151 41об-42
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Веселой Василий Васильевич
Смерть
Между 1847 и 1850