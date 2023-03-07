Чушкина (Веселая) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧушкина (Веселая) Пелагея Васильевна

Чушкина (Веселая) Пелагея Васильевна

avatar

Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

21.09.1814 ст.

Дата смерти

29.06.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1814 ст.

Отец: Веселой Василий Васильевич

Мать: Веселая Мария Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.150 71об-72 В исповедке 1834 г. Пелагея Никитина - ошибочно В исповедке 1830 г. семья родителей 180
Бракосочетание
22.05.1833 ст.

Муж: Чушкин Федор Ефимович

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1383 455об-456
Рождение ребёнка
20.08.1837 ст.

Дочь: Пуговкина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Чушкин Федор Ефимович

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
18.08.1839 ст.

Дочь: Чихутина Васса Федоровна

Отец ребёнка: Чушкин Федор Ефимович

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1497 801об-802
Смерть
29.06.1884 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.230-оп.780-д.1328 133об-133а в записи о смерти указано деревни Рублева Федора Ефимова жена
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close