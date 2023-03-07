Чушкина (Веселая) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1814 ст.
Дата смерти29.06.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1814 ст.
Отец: Веселой Василий Васильевич
Мать: Веселая Мария Ивановна
ф.2132-оп.1-д.150 71об-72 В исповедке 1834 г. Пелагея Никитина - ошибочно В исповедке 1830 г. семья родителей 180
Бракосочетание
22.05.1833 ст.
ф.203-оп.745-д.1383 455об-456
Рождение ребёнка
20.08.1837 ст.
Дочь: Пуговкина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Чушкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
18.08.1839 ст.
Дочь: Чихутина Васса Федоровна
Отец ребёнка: Чушкин Федор Ефимович
ф.203-оп.745-д.1497 801об-802
Смерть
29.06.1884 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.230-оп.780-д.1328 133об-133а в записи о смерти указано деревни Рублева Федора Ефимова жена