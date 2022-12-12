Пуговкина (Чушкина) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина (Чушкина) Наталья Федоровна

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Место рождения

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

20.08.1837 ст.

Дата смерти

12.12.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1837 ст.

Отец: Чушкин Федор Ефимович

Мать: Чушкина Пелагея Васильевна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
17.08.1858 ст.

Муж: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
12.08.1861 ст.

Сын: Пуговкин Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1871

Сын: Пуговкин Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
13.05.1875 ст.

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1227 264об-265
Рождение ребёнка
28.08.1876 ст.

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1239 300об-301
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
12.12.1900 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
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