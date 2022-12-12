Пуговкина (Чушкина) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.08.1837 ст.
Дата смерти12.12.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1837 ст.
Отец: Чушкин Федор Ефимович
Бракосочетание
17.08.1858 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1861 ст.
Сын: Пуговкин Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пуговкин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пуговкин Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1875 ст.
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
ф.203-оп.780-д.1227 264об-265
Рождение ребёнка
28.08.1876 ст.
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
ф.203-оп.780-д.1239 300об-301
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пуговкин Тимофей Иванович
Смерть
12.12.1900 ст.