Чушкин Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Чушкин Ефим Ермолаевич
Мать: Чушкина Агафья Петровна
Бракосочетание
22.05.1833 ст.
ф.203-оп.745-д.1383 455об-456
Рождение ребёнка
20.08.1837 ст.
Дочь: Пуговкина Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Чушкина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1839 ст.
Дочь: Чихутина Васса Федоровна
Мать ребёнка: Чушкина Пелагея Васильевна
ф.203-оп.745-д.1497 801об-802
Смерть
После 1884