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Чушкин Федор Ефимович

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Место рождения

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мать: Чушкина Агафья Петровна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
22.05.1833 ст.

Жена: Чушкина Пелагея Васильевна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1383 455об-456
Рождение ребёнка
20.08.1837 ст.

Дочь: Пуговкина Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Чушкина Пелагея Васильевна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
18.08.1839 ст.

Дочь: Чихутина Васса Федоровна

Мать ребёнка: Чушкина Пелагея Васильевна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1497 801об-802
Смерть
После 1884
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