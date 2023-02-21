Чушкина Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чушкина Агафья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Грачихина Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чушкин Федор Ефимович

Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Майорова Фекла Ефимовна

Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
22.04.1819 ст.

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1165 416об-417
Рождение ребёнка
01.08.1823 ст.

Сын: Чушкин Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1219 49об-50
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Усынина Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
24.01.1829 ст.

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1314 51об-52
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чушкин Ефим Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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