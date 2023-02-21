Чушкина Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Грачихина Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Майорова Фекла Ефимовна
Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
22.04.1819 ст.
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич
ф.203-оп.745-д.1165 416об-417
Рождение ребёнка
01.08.1823 ст.
Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич
ф.203-оп.745-д.1219 49об-50
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Усынина Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич
Рождение ребёнка
24.01.1829 ст.
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Чушкин Ефим Ермолаевич
ф.203-оп.745-д.1314 51об-52
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно