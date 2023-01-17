Обручникова Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручникова Прасковья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Веселая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Обручников Иван Егорович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Обручников Козьма Иванович

Отец ребёнка: Обручников Иван Егорович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Обручников Платон Иванович

Отец ребёнка: Обручников Иван Егорович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1804 ст.

Сын: Обручников Василий Иванович

Отец ребёнка: Обручников Иван Егорович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ф.2132-оп.1-д.150 14об-15 ревизия 1858 - 10 семья исповедка 1864 - 218 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников Иван Егорович

Смерть
После 1830
Луки, Московский уезд, Московская губерния
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