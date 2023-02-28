Обручников Козьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти29.06.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна
ревизия 1858 - 10 семья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Обручников Григорий Кузьмич
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна
По ревизии 1850 г. - переведен Московского же узда в село г.Бутурлина Троицкое, в число дворовых в 1845 году. 1850 - 11 семья среди дворовых В 1858 году - 5 семья среди дворовых, не женат
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Федосья Кузьминична
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Обручников Михаил Кузьмич
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1848 ст.
ф.203-оп.745-д.1767 726об-727 от эпидемической болезни