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Обручников Козьма Иванович

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

29.06.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Обручников Иван Егорович

Мать: Обручникова Прасковья Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Обручников Иосиф Кузьмич

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ревизия 1858 - 10 семья
Рождение ребёнка
1828

Сын: Обручников Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
По ревизии 1850 г. - переведен Московского же узда в село г.Бутурлина Троицкое, в число дворовых в 1845 году. 1850 - 11 семья среди дворовых В 1858 году - 5 семья среди дворовых, не женат
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Федосья Кузьминична

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Обручников Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Обручникова Евдокия Григорьевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручникова Евдокия Григорьевна

Смерть
29.06.1848 ст.
ф.203-оп.745-д.1767 726об-727 от эпидемической болезни
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