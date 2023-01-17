Обручников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбручников Василий Иванович

Обручников Василий Иванович

avatar

Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

24.04.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1804 ст.

Отец: Обручников Иван Егорович

Мать: Обручникова Прасковья Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ф.2132-оп.1-д.150 14об-15 ревизия 1858 - 10 семья исповедка 1864 - 218 семья
Рождение ребёнка
1832

Сын: Обручников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Обручникова Ирина Васильевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Обручникова Ирина Васильевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручникова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close