Обручников Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.04.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1804 ст.
ф.2132-оп.1-д.150 14об-15 ревизия 1858 - 10 семья исповедка 1864 - 218 семья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Обручников Федор Васильевич
Мать ребёнка: Обручникова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Обручникова Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно