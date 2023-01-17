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Обручникова Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Обручников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Обручников Василий Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Обручников Василий Иванович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников Василий Иванович

Смерть
После 1864
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