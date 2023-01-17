Обручникова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Обручников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Обручников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Обручников Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864