Обручников-Тюрина Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручников-Тюрина Дарья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Тюрин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Обручников-Тюрин Егор Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Обручников-Тюрин Терентий Егорович

Отец ребёнка: Обручников-Тюрин Егор Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Обручников Иван Егорович

Отец ребёнка: Обручников-Тюрин Егор Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников-Тюрин Егор Степанович

Смерть
Неизвестно
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