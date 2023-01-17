Обручников-Тюрина Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Обручников-Тюрин Егор Степанович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Обручников-Тюрин Терентий Егорович
Отец ребёнка: Обручников-Тюрин Егор Степанович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Обручников-Тюрин Егор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно