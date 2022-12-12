Обручников-Тюрин Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручников-Тюрин Егор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

Мать: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Тюрин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Обручников-Тюрина Дарья Андреевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Обручников-Тюрин Терентий Егорович

Мать ребёнка: Обручников-Тюрина Дарья Андреевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Обручников Иван Егорович

Мать ребёнка: Обручников-Тюрина Дарья Андреевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручников-Тюрина Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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