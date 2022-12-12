Обручников-Тюрин Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Обручников-Тюрина Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Обручников-Тюрин Терентий Егорович
Мать ребёнка: Обручников-Тюрина Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Обручников-Тюрина Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно