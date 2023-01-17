Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Сергей Степанович
Мать ребёнка: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна
Рождение ребёнка
1730
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно