Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Сергей Степанович

Мать ребёнка: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1728

Сын: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Обручников-Тюрин Егор Степанович

Мать ребёнка: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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