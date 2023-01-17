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Сергей Степанович

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

Мать: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Меланья Климовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Меланья Климовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Климовна

Смерть
До 1779
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