Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич
Мать: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Меланья Климовна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Меланья Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Климовна
Смерть
До 1779