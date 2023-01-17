Меланья Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Климовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно
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