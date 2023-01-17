Меланья Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Степанович
Смерть
Неизвестно