Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Сергей Степанович

Отец ребёнка: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1728

Сын: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Обручников-Тюрин Егор Степанович

Отец ребёнка: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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