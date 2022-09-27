Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Сын: Сергей Степанович
Отец ребёнка: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1730
Смерть
Неизвестно