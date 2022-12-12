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Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

Мать: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Кокорев Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Цепочкин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кокорев-Цепочкин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна

Смерть
После 1779
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