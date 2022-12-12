Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич
Мать: Обручникова-Тюрина-Кокорева-Цепочкина Арина Никифоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кокорев Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Цепочкин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кокорев-Цепочкин Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779