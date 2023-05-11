Цепочкин Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1795
Сын: Цепочкин Анисим Степанович
Мать ребёнка: Цепочкина Матрена Петровна
исповедка 1825 - 176 1830 - 175 1835 - 178 1843 - 178 Ревизия 1850 - 5 семья ревизия 1858 - 5 семья исповедка 1864 - 224 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно