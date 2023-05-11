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Цепочкин Степан Алексеевич

Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

Мать: Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Цепочкин Анисим Степанович

Мать ребёнка: Цепочкина Матрена Петровна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
исповедка 1825 - 176 1830 - 175 1835 - 178 1843 - 178 Ревизия 1850 - 5 семья ревизия 1858 - 5 семья исповедка 1864 - 224 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цепочкина Матрена Петровна

Смерть
Неизвестно
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