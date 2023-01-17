Цепочкина Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепочкина Матрена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Цепочкин Анисим Степанович

Отец ребёнка: Цепочкин Степан Алексеевич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
исповедка 1825 - 176 1830 - 175 1835 - 178 1843 - 178 Ревизия 1850 - 5 семья ревизия 1858 - 5 семья исповедка 1864 - 224 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепочкин Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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