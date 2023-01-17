Цепочкина Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Цепочкин Анисим Степанович
Отец ребёнка: Цепочкин Степан Алексеевич
Луки, Московский уезд, Московская губерния
исповедка 1825 - 176 1830 - 175 1835 - 178 1843 - 178 Ревизия 1850 - 5 семья ревизия 1858 - 5 семья исповедка 1864 - 224 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно