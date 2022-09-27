Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Кокорева-Цепочкина) Домна Алексеевна

Отец ребёнка: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Кокорев Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Цепочкин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кокорев-Цепочкин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Смерть
После 1779

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