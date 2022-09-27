Кокорева-Цепочкина Улита Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Кокорева-Цепочкина) Домна Алексеевна
Отец ребёнка: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кокорев Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Цепочкин Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кокорев-Цепочкин Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Кокорев-Цепочкин Алексей Степанович
Смерть
После 1779