Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Обручников-Тюрин-Кокорев-Цепочкин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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