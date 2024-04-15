Томилова (Вяткина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Вяткина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Вяткин Иван Гаврилович

Мать: Вяткина Фекла Юдиновна ?

Рождение ребёнка
1792

Сын: Томилов Федор Петрович

Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Томилов Осип Петрович

Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Томилов Андрон Петрович

Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Томилов Яков Петрович

Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Томилов Зиновий Петрович

Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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