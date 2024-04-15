Томилова (Вяткина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Вяткин Иван Гаврилович
Мать: Вяткина Фекла Юдиновна ?
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Томилов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно