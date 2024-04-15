Вяткина Фекла Юдиновна ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Вяткин Осип Иванович
Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Томилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захламино, Омский уезд, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно