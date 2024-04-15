Вяткина Фекла Юдиновна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина Фекла Юдиновна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вяткин Осип Иванович

Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вяткин Кирило Иванович

Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вяткин Мирон Иванович

Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Вяткин Максим Иванович

Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Томилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вяткин Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяткин Иван Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Захламино, Омский уезд, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно
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