деревня Редкая, Барабинский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Редкая

Барабинский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
2027Редкая, д. каз.при оз. Чебаклы.3852088242257

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Юдинская волость
12Дер. Редкая6801602090

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Барабинский округ, Юдинский район, Чебаклинский сельсовет
Редкая135549деревняоз. Чебаклы 168680207205412Русские1701701818

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