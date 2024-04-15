Томилов Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Томилов Петр Иванович
Мать: Томилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Катерина Яковлевна
Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Маланья Яковлевна
Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Томилов Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Томилов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Томилов Кондратий Яковлевич
Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томилова Дарья Наумовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно