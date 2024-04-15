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Томилов Яков Петрович

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Томилов Петр Иванович

Мать: Томилова Анна Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Катерина Яковлевна

Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Маланья Яковлевна

Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Томилов Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Томилов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Томилов Кондратий Яковлевич

Мать ребёнка: Томилова Дарья Наумовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Дарья Наумовна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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