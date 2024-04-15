Томилов Зиновий Петрович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Томилов Петр Иванович
Мать: Томилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Зиновьевна
Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Авдотья Зиновьевна
Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Томилов Елизар Зиновьевич
Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Томилов Андрей Зиновьевич
Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна Зиновьевна
Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Или Марья Зиновьевна
Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно