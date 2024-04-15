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Томилов Зиновий Петрович

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Томилов Петр Иванович

Мать: Томилова Анна Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Зиновьевна

Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Авдотья Зиновьевна

Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Томилов Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Томилов Елизар Зиновьевич

Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Томилов Андрей Зиновьевич

Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна Зиновьевна

Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Или Марья Зиновьевна

Мать ребёнка: Томилова Устинья Борисовна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Устинья Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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