Томилов Андрон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Томилов Петр Иванович
Мать: Томилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Андроновна
Мать ребёнка: Томилова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Томилов Константин Андронович
Мать ребёнка: Томилова Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1855