Томилов Андрон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов Андрон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Томилов Петр Иванович

Мать: Томилова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Андроновна

Мать ребёнка: Томилова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Томилов Константин Андронович

Мать ребёнка: Томилова Аграфена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Аграфена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1855
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