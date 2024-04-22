Елизавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Михайлова

Елизавета Михайлова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1835 ст.

Муж: Кабанов Михаил Иванов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1838 ст.

Сын: Кабанов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1841 ст.

Сын: Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1842 ст.

Дочь: Вера Михайлова

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1845 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1847 ст.

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1850 ст.

Сын: Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close