Елизавета Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1838 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
30.03.1841 ст.
Сын: Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
16.08.1842 ст.
Дочь: Вера Михайлова
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1845 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
27.04.1847 ст.
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
11.03.1850 ст.
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно