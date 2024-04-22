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Иван Михайлов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.04.1847 ст.

Дата смерти

11.06.1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1847 ст.

Отец: Кабанов Михаил Иванов

Мать: Елизавета Михайлова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
28.04.1847 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
11.06.1849 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
13.06.1849 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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