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Кабанов Иван Михайлов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.05.1838 ст.

Дата смерти

08.08.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1817 г.р.

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1838 ст.

Отец: Кабанов Михаил Иванов

Мать: Елизавета Михайлова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
02.05.1838 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петрова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
08.08.1866 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
10.08.1866 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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