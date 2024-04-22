Кабанов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения01.05.1838 ст.
Дата смерти08.08.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1838 ст.
Отец: Кабанов Михаил Иванов
Мать: Елизавета Михайлова
Крещение
02.05.1838 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петрова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1866 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
10.08.1866 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя