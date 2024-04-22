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Матрена Михайлова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Кабанов Михаил Иванов

Мать: Елизавета Михайлова

Таблово, Рузский, Московская область
Восприемник
05.11.1865 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Михаил Титов
Восприемник
15.09.1872 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно
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