Матрена Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Кабанов Михаил Иванов
Мать: Елизавета Михайлова
Восприемник
05.11.1865 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Михаил Титов
Восприемник
15.09.1872 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно