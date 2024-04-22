Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения11.03.1850 ст.
Дата смерти01.02.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1850 ст.
Отец: Кабанов Михаил Иванов
Мать: Елизавета Михайлова
Крещение
12.03.1850 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
14.09.1872 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Бракосочетание
До 1872
Жена: Пелагея Васильева
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.
Сын: Семен Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1885 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
03.02.1885 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя