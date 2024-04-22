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Алексей Михайлов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.03.1850 ст.

Дата смерти

01.02.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1850 ст.

Отец: Кабанов Михаил Иванов

Мать: Елизавета Михайлова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
12.03.1850 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
14.09.1872 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
До 1872

Жена: Пелагея Васильева

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.

Сын: Семен Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
01.02.1885 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
03.02.1885 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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