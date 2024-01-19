Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения27.01.1845 ст.
Дата смерти11.06.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1845 ст.
Отец: Кабанов Михаил Иванов
Мать: Елизавета Михайлова
Крещение
28.01.1845 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1849 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
13.06.1849 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя