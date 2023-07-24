Иванов Авраам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Авраам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Василиса Авраамиевна

Мать ребёнка: Акилина

Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. невесте 21 полный год
Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Акилина

Вязовик, Томсинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Иулиана

Мать ребёнка: Акилина

Вязовик, Томсинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Акилина

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Вывод о дате рождения сделан исходя из возраста на дату переселения (29 лет на апрель 1913 года)
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Абрамов Андрей

Мать ребёнка: Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина

Смерть
Около 1920
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