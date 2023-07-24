Иванов Авраам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Василиса Авраамиевна
Мать ребёнка: Акилина
Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. невесте 21 полный год
Рождение ребёнка
09.03.1880
Рождение ребёнка
Около 1882
Рождение ребёнка
Около 1883
Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Вывод о дате рождения сделан исходя из возраста на дату переселения (29 лет на апрель 1913 года)
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Абрамов Андрей
Мать ребёнка: Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина
Смерть
Около 1920