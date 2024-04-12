(Авраамова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авраамова) Евдокия

Место рождения

Вязовик, Томсинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

09.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880

Отец: Иванов Авраам

Мать: Акилина

Вязовик, Томсинская волость, Себежский уезд
Крещение
12.03.1880
Витебская губерния, Себежский уезд, Томсинская Покровская церковь
Godparents:Захар Иванов, Евфимия Иванова
Восприемник
08.04.1897
Была восприемником Анастасии (дочери своей сестры Василисы Авраамиевны)
Восприемник
27.10.1901
Была восприемником Капитолины (дочери своей сестры Василисы Авраамиевны)
Смерть
Неизвестно
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