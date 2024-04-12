(Авраамова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения09.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1880
Отец: Иванов Авраам
Мать: Акилина
Крещение
12.03.1880
Витебская губерния, Себежский уезд, Томсинская Покровская церковь
Godparents:Захар Иванов, Евфимия Иванова
Восприемник
08.04.1897
Была восприемником Анастасии (дочери своей сестры Василисы Авраамиевны)
Восприемник
27.10.1901
Была восприемником Капитолины (дочери своей сестры Василисы Авраамиевны)
Смерть
Неизвестно