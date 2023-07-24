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Абрамов Андрей
Абрамов Андрей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1884
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иванов Авраам
Около 1852 г.р.
Мать
(Феодорова) Акилина
Около 1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец:
Иванов Авраам
Мать:
Акилина
Смерть
Неизвестно
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