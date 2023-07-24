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Василиса Авраамиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Иванов Авраам

Мать: Акилина

Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. невесте 21 полный год
Бракосочетание
10.01.1894

Муж: Прохоров Антон

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Указано лет жениху - 23, невесте - 21, невеста указана как Васса Авраамова
Рождение ребёнка
31.10.1894

Сын: Прохоров Егор

Отец ребёнка: Прохоров Антон

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Другие источники - д. Вязовки
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Прохоров Антон

Рождение ребёнка
1899

Дочь: ?????????????? Марфа

Отец ребёнка: Прохоров Антон

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Прохоров Антон

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Прохоров Антон

Рождение ребёнка
30.05.1907

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Прохоров Антон

Вязовик, Томсинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1914

Сын: Прохоров Макар

Отец ребёнка: Прохоров Антон

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
24 марта 1914 по старому стилю
Смерть
Около 1960
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