Василиса Авраамиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1872
Отец: Иванов Авраам
Мать: Акилина
Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. невесте 21 полный год
Бракосочетание
10.01.1894
Муж: Прохоров Антон
Указано лет жениху - 23, невесте - 21, невеста указана как Васса Авраамова
Рождение ребёнка
31.10.1894
Сын: Прохоров Егор
Отец ребёнка: Прохоров Антон
Другие источники - д. Вязовки
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Прохоров Антон
Рождение ребёнка
1899
Дочь: ?????????????? Марфа
Отец ребёнка: Прохоров Антон
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Прохоров Антон
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Прохоров Антон
Рождение ребёнка
30.05.1907
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Прохоров Антон
Вязовик, Томсинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1914
Сын: Прохоров Макар
Отец ребёнка: Прохоров Антон
Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
24 марта 1914 по старому стилю
Смерть
Около 1960