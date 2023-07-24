Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиОколо 1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Иванов Авраам
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Иванов Яков
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Иванов Константин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Захар
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1899