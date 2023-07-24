Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Около 1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Иванов Авраам

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Иванов Яков

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Иванов Константин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Захар

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1899
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