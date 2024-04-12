(Авраамова) Анастасия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Иванов Авраам
Мать: Акилина
Вывод о дате рождения сделан исходя из возраста на дату переселения (29 лет на апрель 1913 года)
Восприемник
03.06.1907
Участвовала в качестве восприемника в крещении племянницы (дочери Елены сестры Василисы Авраамовиевны)
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Михайлов Петр
Место жительства
?.04.1913
Переселение в Енисейскую губернию (Кубеинский участок) с мужем и дочерью
Восприемник
01.04.1914
Енисейская губерния, село Шалинское
Шалинская Прасковеевская церковь, воспреемник вместе с Макарием Яковлевым Черненко
Смерть
Неизвестно