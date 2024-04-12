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(Авраамова) Анастасия

Место рождения

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Около 1908 г.р.

Добавил:

ВП
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Место
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Рождение
Около 1883

Отец: Иванов Авраам

Мать: Акилина

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Вывод о дате рождения сделан исходя из возраста на дату переселения (29 лет на апрель 1913 года)
Восприемник
03.06.1907
Участвовала в качестве восприемника в крещении племянницы (дочери Елены сестры Василисы Авраамовиевны)
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Михайлов Петр

Место жительства
?.04.1913
Переселение в Енисейскую губернию (Кубеинский участок) с мужем и дочерью
Восприемник
01.04.1914
Енисейская губерния, село Шалинское
Шалинская Прасковеевская церковь, воспреемник вместе с Макарием Яковлевым Черненко
Смерть
Неизвестно
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