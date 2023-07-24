Михайлов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1908 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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