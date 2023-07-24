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Михайлов Петр
Михайлов Петр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1880
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Мария
Около 1908 г.р.
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь:
Мария
Мать ребёнка:
Анастасия
Смерть
Неизвестно
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