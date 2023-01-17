Чадаева (Сергеева) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаева (Сергеева) Анна Осиповна

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Место рождения

Федчино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.07.1884

Дата смерти

24.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1884

Отец: Сергеев Осип Кирсантьевич

Мать: Сергеева Варвара Арсентьевна

Федчино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
была взята замуж Иваном у него сын Михаил, первая жена умерла в теч года после рождения сына | д. Федчино, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Бракосочетание
1906

Муж: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Коковкина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1911

Дочь: Седухина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Даниловский район | д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
22.02.1914

Сын: Чадаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Чадаев Константин Иванович

Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.09.1917

Дочь: Воробьёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лисина Августина Ивановна

Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1922

Дочь: Левина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1925

Сын: Чадаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Образование
Неизвестно
грамотная
Смерть
24.07.1980
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старости
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