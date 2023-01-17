Чадаева (Сергеева) Анна Осиповна
Место рождения
Дата рождения24.07.1884
Дата смерти24.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1884
была взята замуж Иваном у него сын Михаил, первая жена умерла в теч года после рождения сына | д. Федчино, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Бракосочетание
1906
Муж: Чадаев Иван Петрович
д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Коковкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1911
Дочь: Седухина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович
Даниловский район | д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
22.02.1914
Сын: Чадаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чадаев Константин Иванович
Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1917
Дочь: Воробьёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лисина Августина Ивановна
Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1922
Дочь: Левина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1925
Сын: Чадаев Петр Иванович
Отец ребёнка: Чадаев Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Образование
Неизвестно
грамотная
Смерть
24.07.1980
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старости