Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Чадаев Иван Петрович
Мать: Чадаева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
27.07.1932
Сын: Коковкин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Коковкин Николай Ильич
Рождение ребёнка
27.07.1938
Сын: Коковкин Григорий
Отец ребёнка: Коковкин Николай Ильич
Рождение ребёнка
20.11.1941
Дочь: Скворцова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Коковкин Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковкин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Коковкин Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия