Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Чадаев Иван Петрович

Мать: Чадаева Анна Осиповна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1932

Сын: Коковкин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Коковкин Николай Ильич

Рождение ребёнка
27.07.1938

Сын: Коковкин Григорий

Отец ребёнка: Коковкин Николай Ильич

Рождение ребёнка
20.11.1941

Дочь: Скворцова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Коковкин Николай Ильич

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковкин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Коковкин Николай Ильич

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковкин Николай Ильич

Смерть
1998
Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
д. Лычево, Даниловский район, Ярославская область, Россия
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