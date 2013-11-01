Скворцова (Коковкина) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1941
Дата смерти01.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1941
Рождение ребёнка
30.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Борис
Рождение ребёнка
28.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Борис
Смерть
01.11.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость