Скворцова (Коковкина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Коковкина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Лычово

Дата рождения

20.11.1941

Дата смерти

01.11.2013

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1941

Отец: Коковкин Николай Ильич

Мать: Коковкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Борис

Рождение ребёнка
28.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Борис

Смерть
01.11.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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