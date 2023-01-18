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Коковкин Николай Ильич

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.07.1903

Дата смерти

27.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1903

Отец: Коковкин Илья Иванович

Мать: Коковкина (Коковкина) Анна Дмитриевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковкин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1932

Сын: Коковкин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1938

Сын: Коковкин Григорий

Мать ребёнка: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1941

Дочь: Скворцова (Коковкина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
27.07.1993

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