Коковкин Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения27.07.1903
Дата смерти27.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковкин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1932
Сын: Коковкин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1938
Сын: Коковкин Григорий
Мать ребёнка: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1941
Дочь: Скворцова (Коковкина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Коковкина (Чадаева) Екатерина Ивановна
Смерть
27.07.1993