Воробьёва (Чадаева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1917
Дата смерти17.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
27.09.1917
Отец: Чадаев Иван Петрович
Мать: Чадаева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
11.09.1941
Сын: Воробьёв Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Никитович
Голодяево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Реально родился в д Лычово, записан по прописке родителей на тот момент
Смерть
17.10.1973
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Инсульт, кровоизлеяние в мозг от травмы