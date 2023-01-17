Воробьёва (Чадаева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Чадаева) Анна Ивановна

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.09.1917

Дата смерти

17.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1917

Отец: Чадаев Иван Петрович

Мать: Чадаева Анна Осиповна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1941

Сын: Воробьёв Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Никитович

Голодяево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Реально родился в д Лычово, записан по прописке родителей на тот момент
Смерть
17.10.1973
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Инсульт, кровоизлеяние в мозг от травмы
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