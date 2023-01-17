Сергеева (Сергеева) Варвара Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Арсентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Сергеев Осип Кирсантьевич
Рождение ребёнка
24.07.1884
Дочь: Чадаева Анна Осиповна
Отец ребёнка: Сергеев Осип Кирсантьевич
была взята замуж Иваном у него сын Михаил, первая жена умерла в теч года после рождения сына | д. Федчино, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Сергеев Осип Кирсантьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергеев Осип Кирсантьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Федчино, Даниловский район, Ярославская область, Россия