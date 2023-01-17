Сергеева (Сергеева) Варвара Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Сергеева) Варвара Арсентьевна

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Место рождения

Акуловское, Даниловский район, Ярославская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Арсентий

Мать: не указана

Акуловское, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сергеев Иван Осипович

Отец ребёнка: Сергеев Осип Кирсантьевич

Федчино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1884

Дочь: Чадаева Анна Осиповна

Отец ребёнка: Сергеев Осип Кирсантьевич

Федчино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
была взята замуж Иваном у него сын Михаил, первая жена умерла в теч года после рождения сына | д. Федчино, Даниловский район, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Сергеев Осип Кирсантьевич

Федчино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Сергеев Осип Кирсантьевич

Федчино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Осип Кирсантьевич

Смерть
Неизвестно
Федчино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
д. Федчино, Даниловский район, Ярославская область, Россия
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