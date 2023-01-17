Лисина (Чадаева) Августина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Чадаев Иван Петрович
Мать: Чадаева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лисин Вячеслав
Отец ребёнка: Лисин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисин Николай
Смерть
2008
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль