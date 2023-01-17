Лисина (Чадаева) Августина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисина (Чадаева) Августина Ивановна

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Чадаев Иван Петрович

Мать: Чадаева Анна Осиповна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Лисин Вячеслав

Отец ребёнка: Лисин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисин Николай

Смерть
2008
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль
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