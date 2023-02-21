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Лисин Вячеслав
Лисин Вячеслав
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Лисин Николай
Мать
Лисина (Чадаева) Августина Ивановна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Лисин Николай
Мать:
Лисина Августина Ивановна
Смерть
2008
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