Лисин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисин Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Лисин Николай

Мать: Лисина Августина Ивановна

Смерть
2008
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