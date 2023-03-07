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Чадаев Александр Иванович

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.02.1914

Дата смерти

13.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914

Отец: Чадаев Иван Петрович

Мать: Чадаева Анна Осиповна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чадаева Надежда Константиновна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.07.1945

Сын: Чадаев Николай

Мать ребёнка: Чадаева Надежда Константиновна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чадаева Надежда Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чадаева Надежда Константиновна

Смерть
13.01.1994
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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