Чадаев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1914
Дата смерти13.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1914
Отец: Чадаев Иван Петрович
Мать: Чадаева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
05.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чадаева Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
21.07.1945
Сын: Чадаев Николай
Мать ребёнка: Чадаева Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чадаева Надежда Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1994