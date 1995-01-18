Чадаева (Шахова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1916
Дата смерти18.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чадаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1945
Сын: Чадаев Николай
Отец ребёнка: Чадаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чадаев Александр Иванович
Смерть
18.01.1995