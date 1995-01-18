Чадаева (Шахова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаева (Шахова) Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1916

Дата смерти

18.01.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чадаев Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чадаев Александр Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.07.1945

Сын: Чадаев Николай

Отец ребёнка: Чадаев Александр Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чадаев Александр Иванович

Смерть
18.01.1995
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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