Кислинская (Фартушняя) Агафия Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения06.02.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1824
Бракосочетание
27.01.1846
Рождение ребёнка
27.02.1847
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1848
Дочь: Кислинская Наталия Федотовна
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федорович
Рождение ребёнка
10.05.1850
Сын: Кислинский Симон Федотович
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федорович
Рождение ребёнка
03.01.1852
Сын: Кислинский Стефан Федотович
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федорович
Рождение ребёнка
28.10.1853
Сын: Кислинский Терентий Федотович
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федорович
Рождение ребёнка
21.02.1856
Сын: Кислинский Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федорович
Рождение ребёнка
16.08.1857
Сын: Кислинский Диомид Федотович
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федорович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кислинский Федот Федотович
Отец ребёнка: Кислинский Федот Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно